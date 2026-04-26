◇MLB ドジャース 12-4 カブス(日本時間26日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手に4試合振りのヒットが生まれました。大谷選手は「1番・指名打者」でスタメン出場。23日のジャイアンツ戦から3試合13打席連続無安打となっていましたが、第1打席でカブス先発のコリン・レイ投手の直球を捉え、レフトへヒットを放ちました。第2打席は四球で出塁しマックス・マンシー選手の同点2ランを呼び込んだ大谷選手。第3打席も四球