２５日に幕張メッセ（千葉市美浜区）で開幕したニコニコ超会議２０２６に、現役レースアンバサダー（レースクイーン）として活動中の川井栞がＳＡＮＹＯブースに駐在。配布物などを来場者に手渡しするなど、忙しく応対している。２月の「大阪オートメッセ２０２６」（インテックス大阪）でＯＴＧＭｏｔｏｒＳｐｏｒｔｓの２０２６年体制発表があり、川井は２年連続でＬＭｃｏｒｓａのレースアンバサダーとして活動すること