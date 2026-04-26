幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催中のニコニコ超会議２０２６にグラビアアイドルの三橋くん（２４）が「超グラ撮るフォトコンｂｙマシェバラ」ブースに来場。タレントの大原かおり（５０）と配信番組に出た後に撮影会にも参加した。配信番組では三橋くんが「最近でバズったのは…」と難関と言われる薬剤師の国家試験を合格したときの写真を公開。逆にセクシー過ぎる写真は「全てのＳＮＳでＢＡＮ（バン）されました」と笑った