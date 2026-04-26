ホワイトハウス記者夕食会で起きた事件の容疑者の写真。トランプ大統領のSNSトゥルース・ソーシャルのアカウントに投降された＝25日/Donald Trump/Truth Social（CNN）米ホワイトハウス記者協会の夕食会で発生した発砲事件で、身柄を拘束された武装した男はカリフォルニア州在住のコール・トマス・アレン容疑者（31）と特定された。事情に詳しい情報筋3人がCNNに明らかにした。