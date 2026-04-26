「ラプソディ・ラプソディ」で、利重さん演じる大介叔父さん（左）と高橋一生さん演じる主人公の幹夫（Ｃ）２０２６利重剛横浜市内を舞台に撮影した映画「ラプソディ・ラプソディ」が５月１日に公開される。横浜出身の映画監督で俳優の利重剛さん（６３）＝同市神奈川区＝がメガホンを取り、プロデューサーは映画監督の中村高寛（たかゆき）さん（５１）＝中区＝が務めた。利重さんは「不思議な出会いを多種多様な人々が行き