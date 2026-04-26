ＴＢＳの浦野芽良アナウンサーが２６日、同局系「上田晋也のサンデーＱ」に出演。入社前のエピソードを明かした。番組では、優秀な人材確保のために企業が初任給を引き上げる動きが加速しているというテーマで話題を展開した。浦野アナは、同番組のＭＣを務める「くりぃむしちゅー」上田晋也に対し「芸人さんになられたときの初任給とかどうなんですか？」と振ると、上田は「芸人に初任給なんてないよ。そのうちにライブで優