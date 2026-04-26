フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪で２冠のアリサ・リュウ（米国）が、今後のキャリアについて率直な思いを明かした。先月の世界選手権は欠場したものの、日本で開催されたアイスショー「スターズ・オン・アイス」に出演するなど、国内外で精力的に活動。米メディア「インタビュー・マガジン」に対し、４年後のフランス・アルプス地方で実施される五輪について「本当に最高の舞台なので、ぜひ出場したいです。最