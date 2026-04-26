◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（２６日・横浜）巨人は２６日、ＤｅＮＡ戦のスタメンを発表した。門脇誠内野手が「８番・三塁」で１２日のヤクルト戦（東京ドーム）以来、１０試合ぶりに先発出場する。昨年１０月に受けた両股関節手術のリハビリから復帰し、１軍に今季初昇格した吉川尚輝内野手はベンチスタートとなった。両軍のスタメンは以下の通り。【巨人】１番（左）キャベッジ２番（二）浦田３番（中）佐々木４番