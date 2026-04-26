Age Factoryが、デジタルシングル「静脈/ERROR」リリースに伴うツアー＜Age Factory presents “静脈/ERROR” Release Tour 2026＞を開催する。同ツアーの対バンが発表となった。5月27日の鹿児島SR HALLから7月28日の郡山hipshot JAPANまで、前半11公演の対バンとしてSHANKとANORAK!の出演が明らかになった。9月公演以降の対バンは後日発表される予定だ。＜Age Factory presents “静脈/ERROR” Release Tour 2026＞は、ワンマン7