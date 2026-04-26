福島１１Ｒ・モルガナイトステークス・馬トク激走馬＝モズナナスター３か月の休み明け初戦の春雷ステークスで直線追い込み２着と激走したモズアスコット産駒の４歳牝馬。母もＮＨＫマイルカップ３着、函館スプリントステークス勝ちのグランプリエンゼルと、矢作厩舎ゆかりの血統背景をもつ。息長く活躍した父母を考えても今後の伸びしろは大きいはず。今回は中１週の参戦も、５４キロ、柴田大知騎手の連続騎乗と、買えるファクタ