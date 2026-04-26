◆米女子プロゴルフツアーメジャー今季初戦シェブロン選手権第３日（２５日、テキサス州メモリアルパーク・コース＝６８１１ヤード、パー７２）第３ラウンドが行われ、２２位で出た馬場咲希（サントリー）は１バーディー、３ボギーの７４と崩し、通算イーブンパーの４４位に後退した。２１歳の誕生日に順位を落とした。１つ伸ばして迎えた後半の１３番、１５番、１７番でボギーを重ねた。フェアウェーキープ率は４６・２