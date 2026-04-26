「ANORA アノーラ」のショーン・ベイカー監督が、次回作に向けて大型契約を交わしたという。アカデミー賞などを受賞した前作の成功を受け、新作「Ti Amo！」では巨額の予算を獲得。監督のキャリアにおいて大きなターニングポイントとなるとみられている。 【写真】アカデミー賞で主演女優賞を獲得した「ANORA アノーラ」女優 「60年代と70年代のイタリアの過激なコメディへの賛歌