イラン戦争後に米国のエネルギー輸出量が一時的に過去最高を記録したという報道が出た。米ウォール・ストリート・ジャーナルは24日、ホルムズ海峡封鎖後にアジアと欧州の米国産原油と液化天然ガス（LNG）に対する需要が急増したと伝えた。ホルムズ海峡封鎖によりこれまでアジアと欧州が利用していた中東産エネルギー輸入が困難になったためだ。米エネルギー情報局（EIA）は先週、米国の原油と石油製品輸出量が1日平均1290万バレル