カカオトークのプロフィールに自身と部下の女性が恋人関係であるかのようにAIで偽の写真を作って投稿した容疑を受ける公務員が裁判にかけられた。韓国検察によると、ソウル南部地検女性児童犯罪調査部は23日、性暴行処罰法違反（虚偽映像物編集・頒布など）と名誉毀損容疑でソウル在住の地方職公務員の男を在宅で起訴した。男は昨年11月ごろに自身と同じ課に勤める部下の女性と恋人関係であるかのようにAIで偽写真を複数枚作ってカ