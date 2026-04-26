英国王チャールズ3世の初の国賓訪問を控え米ホワイトハウス周辺に英国旗の代わりにオーストラリア国旗が間違って掲揚されるハプニングが起きた。英紙タイムズなどによると、米運輸省関係者は24日にワシントンDCで国旗装飾を設置する過程でこうしたミスが発生したと明らかにした。チャールズ3世の訪問を歓迎するためホワイトハウス周辺に230を超える国旗を掲げる過程でオーストラリア国旗15枚が英国旗とともに掲揚されたのだ。オー