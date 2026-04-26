俳優の一ノ瀬颯（29）が26日、都内で書籍「いちのせかい」（KADOKAWA）の発売記念イベントを行った。ムック本「BoyAge」の連載を書籍化。連載は一ノ瀬の役者の引き出しを増やすためにさまざまな体験をしていく企画で、これまでに華道やアクロバット、ラテアートなどに挑んできた。前日の25日には、約5年間レギュラー出演したTBS「王様のブランチ」を卒業。放送では涙を見せていた。合同取材で卒業の話題になると、「それを