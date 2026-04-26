◇セ・リーグDeNA―巨人（2026年4月26日横浜）昨オフに両股関節手術しファーム調整していた巨人・吉川尚輝内野手（31）が出場選手登録された。石塚が下半身のコンディション不良で出場選手登録を抹消され、代わって昇格。三塁の守備練習などで汗を流し「頑張ります。それだけです。若い選手がたくさんいるので、刺激もらいながら頑張りたい」と意気込んだ。ファーム・リーグでは8試合に出場し、打率・320、3盗塁をマー