ソフトバンクが26日、打線を大幅に組み替えた。鹿児島開催のロッテ戦の打順で、開幕から24試合連続で不動の2番だった近藤を4番に置いた。4月4日ロッテ戦をのぞく23試合で4番だった柳田はリードオフマンを託された。25日の熊本開催でのロッテ戦は0―5で敗戦。4カード連続でアタマを落としていた。6安打を放つも、今季初の零封負けだった。小久保監督は「何かちょっとズルズルいきそう。何か手を打ちます。このままではあかん。