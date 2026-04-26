モデルの鈴木えみ（40）が22日、自身のインスタグラムを更新。長年親交のある俳優の榮倉奈々（38）との久々の2ショットを公開し、ファンの間で大きな反響を呼んでいる。【写真】「エモすぎる」“お揃いの指輪”をはめた鈴木えみ＆榮倉奈々久々の2ショット投稿では「いつかの #えみなな」「奈々に誘われて素敵な指輪をお揃いにした」とコメントを添え、仲の良さが伝わる密着ショットを複数枚アップ。2人は顔を寄せ合いながら、