きょう（26日）西日本の特に太平洋側は激しい雷雨となるおそれきょうは西から低気圧が近づき、西日本の特に太平洋側は激しい雷雨となるおそれがあります。道路の冠水や低地の浸水などにご注意ください。東日本や北日本は天気の崩れはなく、空気の乾燥が続きそうです。【写真を見る】きょう（26日）西から低気圧近づき西日本特に太平洋側は激しい雷雨となるおそれが道路の冠水・低地の浸水などに注意東日本・北日本は天気の崩