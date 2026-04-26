東京のスタートアップが着実に増えている。東京都は、東京発ユニコーン（設立から10年以内で評価額10億ドル・約1600億円を超える未上場企業）の数、起業数、都とスタートアップの協働実践数を5年で10倍にする「10×10×10」の目標を掲げてきた。中間地点にあたる2024年度時点では、官民協働で生まれたスタートアップ創出数は600社から770社へと伸びている。起業を目指す若者たちその背景には若い世代の意識の変化もある。日本政策