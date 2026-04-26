365日、2匹の兄妹ねこに振り回されっぱなし！ねこ初心者・長谷川ろくさんが、翻弄されつつも幸せいっぱいな日々を綴る注目のコミックエッセイ『こねこのドレイ』。一度ハマれば抜け出せない、最高に心地いい「ドレイ生活」の模様を、厳選エピソードと共にお届けします！ 【漫画】「抜け毛で感じる春の気配」猫だけが知ってる？季節の訪れ（全12枚） 長谷川家の春は「ブラッシング」から始まる 性格も正反対なら、毛質も対