「ドジャース１２−４カブス」（２５日、ロサンゼルス）カブスの鈴木誠也外野手は先制ソロを含む今季２度目の３安打をマークしたが「結果はよかったですけど、チームが負けてしまったんで。次、また頑張りたい」と語った。二回に佐々木のフォーシームを完璧に捉え、六回には中前打を放って右腕を降板に追い込んだ。八回にも中前にクリーンヒットを放ち、打率を・３２７へ上昇させた。「結果は結果なんで。打席の中でのプラ