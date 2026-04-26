将棋の第84期名人戦七番勝負第2局は4月26日、青森県青森市の「ホテル青森」で2日目の対局が行われている。防衛と4連覇を目指す藤井聡太名人（竜王、王位、棋王、王将、棋聖、23）に、糸谷哲郎九段（37）が挑戦する大注目のシリーズ。白熱の攻防が続く中、両者が注文した2日目の「勝負メシ」にもファンの熱い視線が注がれた。【映像】注目を集めた真っ赤！な黄身のたまご藤井名人が昼食に選んだのは、「真っ赤卵味玉付き鰹出汁