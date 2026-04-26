令和8年度から「高等学校等就学支援金制度」が拡充され、私立高校の授業料が実質無償化されることが決まっています。 しかし、国からの支援金がどのように授業料に充てられるのか、よく分からない人もいるでしょう。 本記事では「私立高校無償化」について解説するとともに、国からの支援が認定されるまで立て替え払いが必要になるかどうかや、授業料以外にかかる費用のこともまとめています。 「私立高校無