「最近、物の値段が高くなった」と感じている人は多いでしょう。特に年金生活に入り、収入が限られている世帯にとっては、物価高騰は切実な問題です。 月々の生活費が年金で足りない場合、一定の貯蓄がある人は、取り崩すだけではなく、運用して配当金などで賄おうと考える人もいるかもしれません。 本記事では老後に必要な生活費や、生活費と年金の差を埋めるため、2000万円の貯蓄を運用する際の選択肢を紹介します