「生活保護を受けていても将来年金は受給できるのか？」と疑問に思う人もいるかもしれません。生活保護を受けるには一定の条件を満たしている必要があるため、年金についても確認しておくと安心です。 本記事では、生活保護と年金の同時受給について解説するとともに、老齢基礎年金の受給要件や、年金を受給した場合の生活保護費の変化についてもまとめています。 生活保護を受けていても将来年金を受給できる？