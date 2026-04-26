俳優ファン・チャンホさんが、32歳という若さでこの世を去ってから8年が経った。2018年4月26日、ファン・チャンホさんは心臓麻痺により急逝した。享年32歳。【写真】ゴルフ中に心臓麻痺で…秋山成勲の父ソウル芸術大学演劇科出身の彼は、2006年に演劇『ガラスの仮面 Episode 5−もう1つの魂』（原題）でデビューし、主に演劇やミュージカルで活動した。その後、『森の精』『明日はチャンピオン』『黒衣の修道僧』などの作品に出演