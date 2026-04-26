初デートは、どんなカップルにとっても一度きり。それだけに緊張や失敗はつきものですが、次のデートのチャンスすら失うような絶望的ミスだけは避けたいものです。そこで今回は『オトメスゴレン』女性読者への調査結果をもとに、「初デートで、女性が『もう二度と会わない！』と思った瞬間９パターン」をご紹介します。【１】自慢げに過去の女性経験を語るなど、会話が下ネタばかりだったとき「下心まるだしで怖かった」（２０代女