◆ファーム・リーグ中日―巨人（２６日・ナゴヤ球場）巨人の若林楽人外野手（２８）が負傷交代した。「３番・中堅」で先発出場。３回２死満塁の第２打席で左膝付近に自打球を受け、自ら立ち上がることができなかった。その後、代打に岡田が送られた。