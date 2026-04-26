ミッフィーのお誕生日を記念して、全国各地のミッフィーのカフェ&ショップが集合するイベントが開催決定。（写真）限定コラボグッズも！全国のミッフィーカフェ＆ショップが集結「ミッフィーバースデーマンス」が、2026年5月29日(金)から6月28日(日)まで、ハウステンボスで開催されます。全国のミッフィーカフェ＆ショップが集結ミッフィーのももパフェ 世界唯一のミッフィーエリア「ミッフィー・ワンダースクエア」がオープン