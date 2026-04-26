◆米女子プロゴルフツアーメジャー今季初戦シェブロン選手権第３日（２５日、テキサス州メモリアルパーク・コース＝６８１１ヤード、パー７２）第３ラウンドが行われ、海外メジャー２勝目を目指す山下美夢有（花王）は３６位で出て６バーディー、１ボギーの６７をマークし、通算５アンダーで日本勢トップの１２位に浮上した。前半で３つ伸ばし、１３番で唯一のボギーをたたいた後の１４番から３連続バーディーを奪った。