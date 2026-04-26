空飛ぶクルマを開発する株式会社ＳｋｙＤｒｉｖｅと西日本高速道路株式会社（ＮＥＸＣＯ西日本」）はこのたび、空飛ぶクルマのサービスエリア（ＳＡ）およびパーキングエリア（ＰＡ）における事業可能性の検討を行うことを目的に「ＳＡ・ＰＡでの空飛ぶクルマを活用した事業に係る連携協定」を締結したと発表した。ＳｋｙＤｒｉｖｅは、空飛ぶクルマの社会実装に向けた検討を進める過程において、検討地域近隣に位置するＳＡ・