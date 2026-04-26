見た目の可愛さと美味しさで人気の「ねこねこ」シリーズから、初夏にぴったりの爽やかな新作が登場♡ オールハーツ・カンパニーが手がける『ねこねこ食パン チョコミント』は、チョコミント好きにはたまらない限定フレーバー。オンライン限定で楽しめる、特別感たっぷりのスイーツパンをご紹介します♪ 爽やかミント×チョコの贅沢食パン 『ねこねこ食パン チョコミント』