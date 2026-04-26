双子の出産と育児を公表している歌手・タレントの中川翔子さんが自身のインスタグラムで、双子の育児について投稿しています。 【写真を見る】【 中川翔子 】「ふたごたちが、ハイハイとおすわりが上手になってきておいで！と手をたたくと2人とも、来るようになりました！」中川翔子さんは「ふたごたちが、ハイハイとおすわりが上手になってきておいで！と手をたたくと2人とも、来るようになりました！」と、投稿。