小さなボディに広い車内―「プライベートラウンジ」という発想近年の自動車市場では、使い勝手の良さと快適性を両立したモデルに対する関心が一段と高まっています。特に都市部では取り回しのしやすさが重視される一方で、家族や仲間と過ごす時間の質も重要視されるようになってきました。【画像】超いいじゃん！ これが“シエンタサイズ”のスズキ斬新「“3列”コンパクトミニバン」です！ 画像を見る！（9枚）こうした背景