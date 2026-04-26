＜前澤杯最終日◇26日◇MZ GOLF CLUB（千葉県）◇6652ヤード・パー72＞国内男子ツアーの最終ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、ツアー3勝目を狙う米澤蓮がトータル22アンダー・単独首位に立っている。【写真】総額35億円超！激レアのハイパーカーずらり1打差2位に佐藤大平。2打差3位タイに今平周吾とソン・ヨンハン（韓国）、4打差5位には香妻陣一朗が続いている。主催者推薦で出場している女子選手・青木瀬令奈