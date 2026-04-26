◇プロ野球ファーム・リーグ 中地区 中日ー巨人(26日、ナゴヤ球場)巨人の若林楽人選手が26日のファーム・中日戦に「3番・センター」で先発出場。3回には自打球を受け、途中交代となりました。この場面は3回に迎えた2アウト満塁の好機。打席に向かうも、自打球がガードのついていない左足の膝の内側付近を襲います。若林選手は倒れ込むとそのまま立ち上がれず。コーチ陣が駆け寄り言葉を交わすと、そのまま両肩を支えられながらベン