歌手・俳優の今井美樹が21日、自身のインスタグラムを更新。お気に入りの私服だというブラウンの“よれよれの毛玉のセーター”をまとったオフショットを公開した。【写真】「お気に入りのよれよれの毛玉のセーター」愛着ある一着をまとい笑顔の今井美樹今井は「あっという間に4月も半ばを過ぎてしまい焦る」と日中は半袖で過ごせるほど暖かくなってきた気候に触れつつ、「冬物のクリーニングのタイミングをみていましたが、さ