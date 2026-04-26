タレント・フリーアナウンサーの森香澄（30）が26日までに更新されたピーチ・ジョンの公式Xに登場。ピーチ・ジョンのブランド新ミューズに就任し、“夏の定番ブラ”を着けた写真を公開した。【写真】「綺麗」ピーチ・ジョンのブランドを身に着けた森香澄投稿では「着用しているのは、【クーリッシュブラ】接触冷感で着けた瞬間ひんやり、涼しい PEACH JOHNの夏の定番ブラ」と、森が着用したショットを公開した。続けて「大ぶ