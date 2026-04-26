俳優の一ノ瀬颯（29）が26日、都内で書籍「いちのせかい」（KADOKAWA）の発売記念イベントを行った。ムック本「BoyAge」の連載を書籍化。「書籍化すると思っていなかった。いままで連載してきた積み重ねを本という形に残せて、うれしいです。好きな仕事だからこそ、より一層うれしさがあります」と喜んだ。連載は一ノ瀬の役者の引き出しを増やすためにさまざまな体験をしていく企画で、これまでに華道やアクロバット、ラテア