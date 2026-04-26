MLBのシカゴ・カブスに所属する投手・今永昇太が、きょう26日放送のMBS・TBS系『情熱大陸』（後11：00）に登場する。【動画】『情熱大陸』メジャーリーガー今永昇太メガネ姿も同番組が昨シーズン終了直後に初めて行ったインタビュー。プライベートジェットの機中で、今永は「今のままのスキルじゃ、頭打ちになる。もっと上手くならないと相手を圧倒することはできない」と語った。MLBの平均を上回る回転数を誇るストレート