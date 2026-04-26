長引く物価高が、年金生活を直撃しています。家賃の値上がりも追い打ちをかけ、貯金を取り崩して暮らす受給者もいます。街では「節約してやらないと生活は成り立たない」という声が聞かれました。年金支給日などに、厳しい実情を取材しました。■「もっと上がるんじゃ」…心配も2か月に一度の年金支給日だった4月15日、東京・新宿区のスーパー「ヨークフーズ新宿富久店」では、60歳以上を対象とした全品10％引きの割引セール「シニ