夕食会の会場からCNNと電話で話すウルフ・ブリッツァー氏＝25日/CNN via CNN Newsource（CNN）米ホワイトハウス記者協会夕食会のメイン会場の外で発砲が起きた時、CNNのウルフ・ブリッツァー氏は銃撃犯からわずか数メートルの位置にいた。ブリッツァー氏はヒルトンホテル上層階の宴会場の外にある男性用トイレを出た直後、「本格的な凶器」を持った男を目撃した。「突然、大きな恐ろしい銃声がすぐそばで聞こえた。次の瞬間、警察