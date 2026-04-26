【その他の画像・動画等を元記事で観る】キタニタツヤが、4月より放送中のTVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』のEDテーマ「れびてーしょん」のMusic Videoをプレミア公開した。4月22日よりキタニタツヤスタッフアカウントから歌詞の一節と何かを切り取った画像のみが連日投稿されており、各所より話題を集めていたところでのMV公開の発表となった。2022年にWSS playgroundより発売され、累計300万本を突破した「NEEDY GIRL OVERDOSE」