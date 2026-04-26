「ヤンキー先生」の愛称で知られる、元文部科学副大臣の義家弘介（ひろゆき）さん（55）が、2026年4月22日にインスタグラムを更新。近影を公開した。「やっと。やっと、完全回復！」義家さんはインスタグラムで、「原因不明の体調不良から1ヶ月...やっと。やっと、完全回復！ 桜は完全に見逃しちまったけど、ツツジはギリギリセーフ」と投稿。道路脇に咲いた白いツツジの前で座る写真を公開した。義家さんは後ろでまとめた長髪に、