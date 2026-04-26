◆イタリア・セリエＡ▽第３４節パルマ１ー０ピサ（２５日、エンリオ・タルディーニ）【パルマ（イタリア）２５日＝倉石千種】パルマ所属の日本代表ＧＫ鈴木彩艶は、２試合連続の無失点勝利を収め、ホームで残留を決定した。鈴木は、昨年１１月のミラン戦で左手を骨折してから復帰を果たし、日本代表の英国遠征（スコットランド戦、イングランド戦）でともに無失点で２連勝し、コンスタントにフル出場を続けている。今週の