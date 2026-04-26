巨人やＭＬＢで活躍した上原浩治さんとバレーボール元日本代表の栗原恵さんが２６日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。番組のスポーツコーナーでは１９日に行われた体重無差別で頂点を争う柔道全日本女子選手権の様子を放送。６３キロ級の渡辺聖子が史上最軽量で制したことを伝えた。この結果からサブキャスターの同局・駒田健吾アナが日本人選手の海外選手に対する体格差について「どうやっ