大分市の高崎山自然動物園は２５日、園内で今年最初の猿の赤ちゃんを確認したと発表した。２月に開催されたミラノ・コルティナ五輪にちなみ「ミラノ」と名付けられた。ミラノは雄で、園に出現する二つの群れのうち「Ｂ群」に所属する「ハクセキ」（雌、９歳）の第２子。スタッフが同日午後２時頃、山から現れたハクセキのおなかにしがみつく赤ちゃんを見つけた。同園は毎年第１号の赤ちゃんに名前を付けており、今年も３月か