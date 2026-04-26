※2025年11月撮影トップ画像は、流山おおたかの森駅から歩いて20分ちょっとの「森の美術館」エントランスサイド。開口部の少ないシンプルな造形、モノクロで「アタマの中ではこんなイメージでとらえています」というモダニズムの表現にしてみました。 前回の続き。「森の美術館」展示スペースに入ります。※2025年11月撮影企画展（「西房浩二展」空間と色彩 espace et couleur）が開催中でした。※記事掲載時点では終了してい